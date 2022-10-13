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    Trabzonspor - Monaco maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

    Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi H grubu 4. maçında evinde Monaco ile karşılaşacak.Trabzonspor - Monaco maçının detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.
    • 13.10.2022 - 09:54
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    Trabzonspor - Monaco maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

    Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi H grubu 4. maçında sahasında Fransız ekibi Monaco'yu konuk edecek.Temsilcimiz geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Monaco'ya 3-1 mağlup olmuştu.

    Grupta 4. maçlar öncesi Trabzonspor 3 puan ile üçünü sırada yer alırken Monaco 6 puan ile dördüncü sırada yer alıyor.

    Bordo mavililer grupta oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.Grupta evinde oynadığı Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor taraftarı önünde ikinci galibiyetini almak istiyor.

    Peki Trabzonspor - Monaco maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte zorlu maçın detayları..

    Trabzonspor - Monaco maçı saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Trabzonspor - Monaco maçı ne zaman oynanacak?

    Trabzonspor - Monaco maçı 13 Ekim (bugün) saat 22.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek.

    Trabzonspor - Monaco maçı EXXEN ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.


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