Trabzonspor - Monaco maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Monaco maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi H grubu 4. maçında evinde Monaco ile karşılaşacak.Trabzonspor - Monaco maçının detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi H grubu 4. maçında sahasında Fransız ekibi Monaco'yu konuk edecek.Temsilcimiz geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Monaco'ya 3-1 mağlup olmuştu.

Grupta 4. maçlar öncesi Trabzonspor 3 puan ile üçünü sırada yer alırken Monaco 6 puan ile dördüncü sırada yer alıyor.

Bordo mavililer grupta oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.Grupta evinde oynadığı Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor taraftarı önünde ikinci galibiyetini almak istiyor.

Peki Trabzonspor - Monaco maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte zorlu maçın detayları..

Trabzonspor - Monaco maçı ne zaman oynanacak?

Trabzonspor - Monaco maçı 13 Ekim (bugün) saat 22.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek.

Trabzonspor - Monaco maçı EXXEN ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.