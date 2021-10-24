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Trabzonspor, namağlup unvanını 22 maça çıkardı

Trabzonspor, namağlup unvanını 22 maça çıkardı

Süper Lig’in 10. haftasında konuk olduğu Göztepe’yi 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 10. haftayı da lider tamamladı, namağlup unvanını 22 maça çıkardı.