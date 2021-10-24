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    Trabzonspor, namağlup unvanını 22 maça çıkardı

    Süper Lig’in 10. haftasında konuk olduğu Göztepe’yi 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 10. haftayı da lider tamamladı, namağlup unvanını 22 maça çıkardı.
    • AA
    • 24.10.2021 - 09:24
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 09:29
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    Trabzonspor, namağlup unvanını 22 maça çıkardı

    Trabzonspor, Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe'ye konuk oldu.

    Gürsel Aksel Stadı’nda ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakada Trabzonspor, 56. dakikada Gervinho’nun golüyle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde iki takım da gol bulamayınca müsabaka Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

    22 MAÇTIR YENİLMİYOR

    Bu sonuçla aldığı 7 galibiyet ve 3 beraberlikle puanını 24’e çıkaran bordo-mavili ekip, 10. haftayı lider tamamlamayı garantiledi.

    Abdullah Avcı yönetiminde son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor’a sahasında 3-1’lik skorla alan Trabzonspor, namağlup serisini 22 maça çıkardı. Bordo-mavili ekip, bu karşılaşmalarda 11 galibiyet ve11 beraberlik elde etti.

    Trabzonspor, namağlup unvanını 22 maça çıkardı #1

    DEPLASMANDA DA KAYBETMİYOR

    Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 22. deplasman maçında da yenilmeyen Karadeniz temsilcisi, dış sahadaki 22 maçta sahadan 13 galibiyet ve 9 beraberlikle ayrıldı.

    Takımının ilk golünü atan Gervinho, ilk haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanının ardından ikinci golüne imza attı.

    Süper Lig’de oynadığı 10 müsabakada da gol sevinci yaşayan bordo-mavili ekip, bu sezon en geç golünü Göztepe karşısında buldu.

    Trabzonspor, namağlup unvanını 22 maça çıkardı #2

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