Trabzonspor, NK Celje ile yenişemedi Trabzonspor, üçüncü hazırlık maçında Celje'ye karşı iki kez öne geçmesine rağmen maçı 2-2 beraberlikle noktaladı.

Trabzonspor, Slovenya kampındaki üçüncü hazırlık maçında NK Celje ile karşılaştı. Mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Maçın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 sonuçlandı. Bordo-mavililer 25. dakikada Kerem Şen'le öne geçerken, 37. dakikada Bajde skora dengeyi getirdi. Trabzonspor 51. dakikada bu kez Umut Bozok ile fileleri sarstı ve tekrar öne geçti. Ancak 64'te David Zec, Celje'nin eşitliği tekrar yakaladığı golü kaydetti. Kampın ilk bölümü sona erdi Slovenya'daki ilk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 yenilen bordo-mavililer, ikinci sınavında da Macaristan ekibi MOL Fehervar'la 2-2 berabere kalmıştı. Bu maçla birlikte Trabzonspor kampının ilk bölümünü tamamlandı. Karadeniz ekibinde oyuncular, 3 gün izin yaptıktan sonra tekrar Slovenya'da toplanacak.