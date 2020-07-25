- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- Novak'ın Trabzonspor ve Fenerbahçe ikilemi
Novak'ın Trabzonspor ve Fenerbahçe ikilemi
- Haber Merkezi
- 25.07.2020 - 09:42
Bu sezon şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor mevcut kadrosunda sözleşmesi biten isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.
TEKLİF 1.3 MİLYON EURO
Bordo-mavililer, hücuma etkisi yüksek olan isimlerden biri olan Filip Novak ile sözleşme imzalamak için teklifini yaptığı öğrenildi. Şu anda 860 bin euro kazanan Çek futbolcuya 1.3 milyon euro önerildi.
FENERBAHÇE DE İSTİYOR
Öte yandan deneyimli futbolcuya sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin de ilgisi devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Çek sol beke, 1 milyon 800 bin euro önerdiği ve 500 bin euro imza parası için hazır olduğu kaydedildi. Trabzonspor'un teklifini henüz istediği seviyede bulmayan Novak'ın garanti maaşın yükseltilmemesi halinde tercihini İstanbul ekibinden yana kullanacağı öğrenildi.
AİLESİNE DANIŞACAK
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun gelecek sezon da takımda görmek istediği isimlerin başında gelen 30 yaşındaki sol bekin, gelen iki teklifi de henüz düşündüğü ve kararını ailesiyle birlikte vereceği bilgisine ulaşıldı.
Filip Novak, bu sezon 9 gol 1 asistle 10 gole doğrudan katkı sağladı.