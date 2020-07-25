Novak'ın Trabzonspor ve Fenerbahçe ikilemi

Filip Novak, şu anki takımı Trabzonspor ve Fenerbahçe'den aldığı teklifleri düşünmeye başladı. Çek sol bek için en iyi teklif şimdilik sarı-lacivertlilerden geldi.

Bu sezon şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor mevcut kadrosunda sözleşmesi biten isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.

TEKLİF 1.3 MİLYON EURO

Bordo-mavililer, hücuma etkisi yüksek olan isimlerden biri olan Filip Novak ile sözleşme imzalamak için teklifini yaptığı öğrenildi. Şu anda 860 bin euro kazanan Çek futbolcuya 1.3 milyon euro önerildi.

FENERBAHÇE DE İSTİYOR

Öte yandan deneyimli futbolcuya sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin de ilgisi devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Çek sol beke, 1 milyon 800 bin euro önerdiği ve 500 bin euro imza parası için hazır olduğu kaydedildi. Trabzonspor'un teklifini henüz istediği seviyede bulmayan Novak'ın garanti maaşın yükseltilmemesi halinde tercihini İstanbul ekibinden yana kullanacağı öğrenildi.

AİLESİNE DANIŞACAK

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun gelecek sezon da takımda görmek istediği isimlerin başında gelen 30 yaşındaki sol bekin, gelen iki teklifi de henüz düşündüğü ve kararını ailesiyle birlikte vereceği bilgisine ulaşıldı.

Filip Novak, bu sezon 9 gol 1 asistle 10 gole doğrudan katkı sağladı.