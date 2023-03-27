Trabzonspor, Orhan Ak'la yola devam kararı aldı Trabzonspor, yardımcı antrenörlük görevinde olan Orhan Ak'ın sezon sonuna kadar takımın teknik direktörü olacağını duyurdu.

Süper Lig'de zirveden uzaklaşan Trabzonspor'da takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'yla yollar ayrılmıştı. Bu vedanın ardından Karadeniz ekibinde geçici süreliğine yardımcı antrenör Orhan Ak göreve getirilmişti.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve Trabzonspor'un evinde Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımın başında olan Orhan Ak ile ilgili yeni karar alındı.

Bordo-mavili takımın 18. başkanı seçilen Ertuğrul Doğan ve kulüp yönetim kurulunun aldığı kararla Orhan Ak ile sezon sonuna kadar devam kararı çıktı.

"Teknik Direktör Orhan Ak ile çalışılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir"

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: