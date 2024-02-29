Trabzonspor, Paul Onuachu'nun kolunun kırıldığını açıkladı

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Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Trabzonspor, Başakşehir'i konuk etti.

Zorlu mücadele Şenol Güneş Stadyumu'nda oynandı.

Heyecan dolu karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çaldı. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Serkan Çimen üstlendi. Trabzonspor, Başakşehir engelini 1-0'lık skorla geçti.

Bordo-mavililerin ve maçın tek golünü 57'nci dakikada Edin Visca kaydetti.

Onuachu'dan kötü haber

Karşılaşmada koluna darbe alan Onuachu'dan kötü haber geldi.

Bordo-mavililer, "VAR’da göremediğiniz pozisyonun röntgen görüntüsü. Adaletiniz batsın." başlıklı bir video paylaştı ve görüntülerde Onuachu'nun röntgen görüntüsüne yer verdi.

Kırık tespit edildi

Öte yandan Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre, oyuncunun kolunda kırık tespit edildiği öğrenildi.

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Paul Onuachu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.



Beşir, "Futbol A Takımımızın Başakşehir ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu’nun yapılan muayenesinde sol kasık bölgesinde kas (adduktor kas grubu) yaralanması ve sol önkolda darbeye bağlı ayrışmamış kemik (ulna) kırığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.