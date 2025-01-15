Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına çift idmanla devam etti

AA & Ensonhaber

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki günün ilk idmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Akşam antrenmanında ise futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. İdman taktik çalışma ile sona erdi.

Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın sürdürecek.