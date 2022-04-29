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    Trabzonspor taraftarı Hamsik'in saçlarını elledi

    Trabzonspor taraftarı Hamsik'in saçlarını elledi

    Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik, antrenman öncesi bir taraftarın isteğini geri çevirmedi ve saçları elletti.
    • 29.04.2022 - 17:27
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    Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor, evinde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

    Bordo-mavililer, evinde oynayacağı mücadeleden en az 1 puan kazanması durumunda, 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu ilan edecek.

    Bordo-mavililerde şampiyonluk yolunda en çok katku sağlayan isimlerden biri de Marek Hamsik...

    Trabzonspor taraftarı Hamsik'in saçlarını elledi İZLE

    Taraftarla samimi anlar

    Saçlarıyla dikkat çeken Hamsik, taraftarın sevgilisi haline geldi. Aracıyla yolculuk ederken bir taraftar kendisine, "En büyük hayalim saçlarına dokunmak." dedi. Hamsik de, "Tabii dokunabilirsin." deyince ortaya samimi görüntüler çıktı.

    Trabzonspor taraftarı Hamsik in saçlarını elledi #1

    Trabzonspor taraftarı Hamsik in saçlarını elledi #2

    Trabzonspor taraftarı Hamsik in saçlarını elledi #3


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