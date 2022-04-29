Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik, antrenman öncesi bir taraftarın isteğini geri çevirmedi ve saçları elletti.

Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor, evinde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, evinde oynayacağı mücadeleden en az 1 puan kazanması durumunda, 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu ilan edecek.

Bordo-mavililerde şampiyonluk yolunda en çok katku sağlayan isimlerden biri de Marek Hamsik...

Trabzonspor taraftarı Hamsik'in saçlarını elledi İZLE



Taraftarla samimi anlar

Saçlarıyla dikkat çeken Hamsik, taraftarın sevgilisi haline geldi. Aracıyla yolculuk ederken bir taraftar kendisine, "En büyük hayalim saçlarına dokunmak." dedi. Hamsik de, "Tabii dokunabilirsin." deyince ortaya samimi görüntüler çıktı.