Trabzonspor taraftarı takımını Rize'ye uğurladı

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak Rize'ye hareket etti. Bordo-mavili taraftarlar da deplasmana alınmamalarına rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. TAKIMI UĞURLADILAR Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde coşkulu bir uğurlama gerçekleştiren taraftarlar, meşaleler ve tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Uğurlamada Başkan Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Fatih Tekke de taraftarlarla bir araya geldi.

