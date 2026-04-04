Trabzonspor taraftarından Galatasaray maçı öncesi koreografi!

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Akyazı Stadyumu'nda oynanan ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen bu müsabaka öncesinde tribünlerde koreografi yapıldı.

Stadyumu dolduran bordo-mavili taraftarlar, 90 dakika öncesinde Galatasaray'ı hedef alan bir koreografiye imza attı.

Yapılan koreografide "Paraya karşı emeğin savaşı" yazıldı.

Trabzonsporlu futbolseverlerin yaptığı bu görsel sosyal medyada gündem oldu.