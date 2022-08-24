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    Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi

    Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi

    UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda rövanş maçında Trabzonspor ile Kopenhag 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor bu skorla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
    • 24.08.2022 - 23:57
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 00:09
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    Trabzonspor , UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Kopenhag'ı konuk etti.

    İlk maçı 2-1 kaybeden Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, müsabakayı 0-0 beraberlikle tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı.

    Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.

    Ayrıntılar gelecek..


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