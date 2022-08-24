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Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda rövanş maçında Trabzonspor ile Kopenhag 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor bu skorla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.