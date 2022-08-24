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Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda rövanş maçında Trabzonspor ile Kopenhag 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor bu skorla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
- 24.08.2022 - 23:57
- Güncelleme : 25.08.2022 - 00:09
Trabzonspor , UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Kopenhag'ı konuk etti.
İlk maçı 2-1 kaybeden Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, müsabakayı 0-0 beraberlikle tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.
Ayrıntılar gelecek..