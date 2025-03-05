Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka: Gururluyuz

İHA

Avrupa UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Trabzonspor U19, İtalya'nın Atalanta U19 ekibini penaltılarla 5-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Trabzonspor U19 Teknik direktörü Eyüp Saka, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUZ"

Saka, şunları dedi:

Çok mutlu ve gururluyuz. Kulübümüz adına, oyuncularımız ve şehrimiz adıma çok gururlu olduğumuzu söylemek isterim. Tarifi imkansız duygular içeresindeyiz. Böyle mutluluklar kolay olmuyor.

"DAHA EFEKTİF BİR ŞEKİLDE KADROYU KULLANMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kısıtlı bir kadro ile oynadıklarını belirten Saka, şu şekilde konuştu:

Sakatlıklardan çıkan ve yeni antrenmanlara başlayan oyuncularımız var. Daha kısıtlı bir kadro ile oynuyoruz. Daha efektif bir şekilde kadroyu kullanmaya çalışıyoruz. Oyunun penaltılara gideceğini düşünerek ve penaltı iyi kullana oyuncularımızı da oyuna katmayı oyun içersin de olmalarını planlamıştık. Planladığımız gibi olduğunu düşünüyorum.

"ÇOK SAYGI DUYUYORUZ"

Karşılaşacakları rakiplerin ciddi rakipler olduğunu söyleyen Eyüp Saka, şu açıklamada bulundu:

Rakiplerimiz çok ciddi rakipler ve çok saygı duyuyoruz. Rakip kim olur ise olsun biz sahada elimizden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz. Bunu yaptığımız sürece de sonuçlar alacağımızı düşünüyorum.

"TAKIMIMIZLA YATIP TAKIMIMIZLA KALKIYORUZ"

Taraftarların desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirten Saka, şunları dedi:

Takımımızla yatıp takımımızla kalkıyoruz. Onların desteğini yanımızda hissetmek güçlü hissettiriyor. Her zaman bizimle beraber olsunlar her zaman bizi desteklesinler her zaman bizim yanımızda olsunlar.

"BİZ ÇOCUKLARIMIZA GÜVENİYORUZ"

Trabzonspor U19 Teknik Direktörü, inançlarından ve hedeflerinden yana bir sıkıntıları olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: