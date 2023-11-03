Trabzonspor: Umarız, tiyatronun finali oynanmaz!

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Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde, İsmail Kartal'ın çalıştırdığı lig lideri Fenerbahçe ile altıncı basamakta yer alan Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor kozlarını paylaşacak.

Haftanın en önemli maçı ise 4 Kasım Cumartesi akşamı saat 19.00'da Kadıköy'de oynanacak. Bu dev karşılaşmada ise hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Maç öncesinde ise Trabzonspor, sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

Konuk ekip bordo-mavililer, "Umarız, haftalardır devam eden 'tiyatronun' finali yarın akşam sahneye konulmaz!" başlıklı bir açıklama yaptı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

Galatasaray, Hatayspor ve Pendikspor karşılaşmalarında hakem hatası diyemeyeceğimiz ve tamamen kasıtlı kararlar sonucunda puanlarımız çalınmış, haksız şekilde verilen kart ile futbolcumuz oyun dışı bırakılmıştır.



TFF yetkilileriyle yapılan görüşmede Pendikspor maçının hakemine ceza verildiğinin belirtilmesine rağmen düdük çalmaya devam etmiş, "aynı karşılaşmanın gözlemcisinin, raporunu değiştirmesi için arandığı iddiasını" TFF'ye aktarmamıza rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştır.



Fatih Karagümrük maçında Onuachu'nun attığı bariz gol geçersiz sayılmıştır. Pozisyonda top daha kalecinin eline geçmeden oyuncumuz kafayı vurmuş, orta hakem Ali Şansalan faul düdüğünü çalarak, VAR müdahalesinin önüne geçmiştir.



Trabzonspor Kulübü olarak defaatle hakem performanslarının "dikkatle izlenmesi" talebimizi TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'ye ilettik. Ancak görüyoruz ki sistem yine aynı şekilde ilerliyor ve bazı hakemler, birilerinin değirmenine su taşımayı sürdürüyor.



Umarız, haftalardır devam eden bu tiyatronun finali, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe karşılaşmasında sahneye konulmaz ve FairPlay'in hakim kılındığı, iyi oynayanın bileğinin hakkı ile kazandığı, kimseye ayrımcılık hakkı tanınmadığı bir maç olur. Belirttiğimiz unsurlar dışında yaşanacak her türlü olumsuzluğa karşı gereğini yapacağımızı tüm futbol kamuoyuna duyururuz