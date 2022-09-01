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    Trabzonspor, Umut Bozok'u açıkladı

    Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun bomba ismi Umut Bozok'u transfer ettiğini duyurdu.
    • 01.09.2022 - 17:08
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 17:19
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    Trabzonspor, Umut Bozok'u açıkladı

    Trabzonspor, Lorient'ten Umut Bozok'u kadrosuna kattığını açıkladı.

    Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Sanatını artık Trabzonspor'da icra edecek. Ailemize hoş geldin Umut Bozok!" ifadeleri kullanıldı.

    Trabzonspor, bu transfer için Lorient'e 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Karadeniz temsilcisi, Umut'a ise bonuslarla birlikte yıllık 1.5 milyon euro verecek.

    Sonraki satıştan yüzde 10 pay verilecek

    Öte yandan Trabzonspor'un, Fransız ekibiyle yaptığı anlaşmada sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de yer alıyor.

    Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren Umut Bozok, sezonu 20 gol ile tamamlayıp gol kralı olmuştu.

    Trabzonspor, Umut Bozok u açıkladı #1


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