Trabzonspor, Vanspor FK'yı iki golle geçti

Karadeniz devi, bu sezon kupayı 10. kez müzesine getirme mücadelesi veriyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda sahasında Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor'u 2-0 yenerek grup aşamasına kaldı.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

44. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Oulai'nin vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu, topu kornere çeldi.

59. dakikada savunmadan atılan uzun pasta kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Sikan'ın şutunda Abdulsamed topu kornere çeldi.

65. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Olaigbe'nin soldan ortasında, savunmaya çarparak yükseklik kazanan topu, altıpas içinde Sikan kafa ile filelere gönderdi: 1-0.

80. dakikada ceza sahası içindeki Embolo’nın vuruşunda kaleci Onuralp Çevikkan, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

84. dakikada Olaigbe'nin soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte yerden seken topa Muhammet Ensar Çavuşoğlu müdahale etmesine karşın meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

TRABZONSPOR GRUPLARDA

Trabzonspor Teknik direktör Fatih Tekke maç öncesi, "Türkiye Kupası bizim için çok önemli. Oynayan oyunculardan çok ciddi performans bekliyorum." dedi.

Trabzonspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini eleyerek gruplara kaldı.

KADROLAR

Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Mustafa Eskihellaç, Serdar Saatçı (Dk. 75 Okay Yokuşlu), Batagov, Arif Boşluk (Dk. 66 Pina), Oulai, Bouchouari (Dk. 75 Muçi), Ozan Tufan, Cihan Çanak (Dk. 66 Zubkov), Olaigbe, Sikan (Dk. 88 Onuachu)

İmaj Altyapı Vanspor: Abdulsamed Damlu, Regis (Dk. 83 Medeni Bingöl), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Lucas, Oulare, Jevsenak, Mehmet Özcan, Emir Bars, Anıl Yıldırım (Dk. 72 Batuhan Kör), Vlachomitros (Dk. 64 Traore), Cedric