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    Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı

    Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı

    Fenerbahçe ve Trabzonspor şike süreci ile ilgili sosyal medya hesaplarında atıfta bulundular.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2020 - 05:46
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    Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı #1

    Futbol'da şike soruşturması kapsamında, 3 Temmuz 2011'de özellikle Fenerbahçe'ye yönelik operasyonlar düzenlenmiş, süreçte birçok yönetici gözaltına alınmıştı.

    Kumpas davası olarak kabul edilen şike soruşturmasına atıfta bulunan, Fenerbahçe ve Trabzonspor Twitter'da konu ile alakalı paylaşım yaptılar.

    Trabzonspor yaptığı paylaşımda; “Konu şike olunca Mini Cooper’a binerek kaçtılar. Futbolcuları ‘sürdükleri tarlalarda’ oynattılar! Güzel oyunumuzun adaletle imtihanına “çift dikiş” attılar. Tiyatronun adını da “kumpas” koydular ”ifadelerine yer vererek "#TertemizŞampiyon #SeneHep2011" hashtagini kullandı.

    Trabzonspor'un paylaşımı VİDEO

    Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı #2

    Fenerbahçe Spor Kulübü ise; "Saldırdılar, iftira attılar, KUMPAS kurdular... Fenerbahçe düşmanları her zaman olduğu gibi #SarıLacivertDuvar'a çarptılar!" ifadelerine ek olarak "#3TemmuzKumpası" hashtagini kullandı.

    Fenerbahçe'nin paylaşımı VİDEO

    Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı #3

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