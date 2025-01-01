Trabzonspor, yeni yılın ilk idmanını yaptı

İHA
Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.
Dar alanda oyun ile devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Trabzonspor, yarın saat 14.00’te yapacağı antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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