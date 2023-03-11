Trabzonspor YouTube kanalı hacklendi Süper Lig ekibi Trabzonspor'un YouTube kanalı hacklendi. Korsanlar, kullanıcı adını ve içerikleri Tesla'ya çevirdi.

Trabzonspor'un sosyal medya platformlarından Youtube kanalı, siber korsanlar tarafından hacklendi.

Kulübün geçmiş tüm videolarının silindiği kanalda, saldırı sonrası Tesla şirketi sahibi Elon Musk'ın canlı yayın söyleşisi yer aldı.

Yönetim harekete geçti

Trabzonsporun video arşivinin yer aldığı ve canlı yayınlarını paylaştığı video platformu Youtube'daki kanalı, siber korsanlarca hacklendi.

Kanalın ismi ve logosu, Elon Muskın şirketi olan Tesla ile değiştirilerek, 2005 yılından bugüne kadar olan video arşivi de silindi. 300 binden fazla abonesi bulunan kanalda, Elon Musk'ın, Teslanın yeni aracının tanıtımını yaptığı canlı yayın açıldı.

Kulüp yetkilileri, hesabın geri alınması için Youtube platformuyla iletişime geçti.