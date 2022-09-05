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    Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı açıkladı

    Trabzonspor, Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı'nın transferini duyurdu.
    • 05.09.2022 - 20:13
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    Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı açıkladı

    Trabzonspor, Lille'den eski futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın transferini açıkladı.

    25 yaşındaki futbolcuyu 1 yıl kiralayan bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Doğduğu, büyüdüğü şehirde tekrar Bordo-Mavi formasıyla" ifadeleri kullanıldı.

    Trabzon'a geri döndü

    Trabzonspor'un altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı, 2019 yılında Lille'ye 17 milyon euro bonservis ve Edgar le karşılığında transfer olmuştu. Milli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise Fransız ekibinden kiralık olarak CSKA Moskova'da oynamıştı.

    Trabzonspor, Yusuf Yazıcı yı açıkladı #1


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