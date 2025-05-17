Trabzonspor'a 4 futbolcudan kötü haber

Haber Merkezi
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, tedavilerine devam edilen Uğurcan Çakır, Savic, Batagov ve Mustafa Eskihellaç'ın yarın Bodrum FK ile oynanacak maçta forma giyemeyeceğini duyurdu.
Ahmet Beşir, Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç’ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
"TEDAVİLERİNE SAĞLIK EKİBİMİZ TARAFINDAN BAŞLANILMIŞTIR"
Beşir, şu ifadeleri kullandı:
Futbolcularımız Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 36. haftasında deplasmanda oynayacağımız Sipay Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır.
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