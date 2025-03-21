Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'dan 2 oyuncuyu istiyor

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Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine başlayan Fatih Tekke'nin asıl hedefi gelecek sezon olacak.

Gelecek sezonun kadrosu için şimdiden çalışmalara başlayan Fatih Tekke, Galatasaray'dan 2 Trabzonlu futbolcuyu takip ettiği belirtildi.

BİRİ YUSUF DEMİR

Fatih Tekke, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Yusuf Demir'i önümüzdeki sezon 'Oynama garantili' takımına kiralamak istiyor.

DİĞERİ HALİL DERVİŞOĞLU

Galatasaray'ın sezon başında Gaziantep FK'ya kiraladığı Halil Dervişoğlu da Fatih Tekke'nin takip ettiği diğer isim oldu.

'BURAK YILMAZ MODELİ'

25 yaşına kadar henüz kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Halil Dervişoğlu için Fatih Tekke, geçmişte Şenol Güneş'in Burak Yılmaz'dan çıkarttığı potansiyeli almaya çalışacak.