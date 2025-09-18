Abone ol: Google News

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam etti

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Gaziantep FK ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına devam etti.

Yayınlama Tarihi: 18.09.2025 18:45

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Bordo-mavililer, bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

İKİ İSİM KATILMADI

Antrenmana sakatlıkları bulunan Nwakaeme ile Cihan Çanak katılmadı. Bouchouari ise takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Pina da antrenmanda yer aldı.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Trabzonspor, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

