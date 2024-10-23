Trabzonspor'da Göztepe maçının hazırlıkları devam etti

AA
Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, topla teknik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
8'e 4 dar alan geçiş oyunuyla devam eden antrenman, taktik oyun ve çift kale maçla sona erdi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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