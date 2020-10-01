Trabzonspor'da Guilherme'nin sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, Guilherme'nin sözleşmesini feshetti. Bordo-mavililer, Brezilyalı futbolcuya bu sezon alacaklarına karşılık olarak 350 bin euro ödeyecek.

Trabzonspor, bir süredir sözleşme feshi için görüştüğü Guilherme Costa Marques konusunda istediğini aldı ve Brezilyalı futbolcunun sözleşmesini feshetti.

"350 BİN EURO ÖDENECEK"

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Guilherme Costa Marques arasındaki 30.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2020-21 futbol sezonu alacaklarına karşılık 350.000.-EUR ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Brezilyalı futbolcu Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile anlaştı.



