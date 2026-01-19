Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı

- Trabzonspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklara başladı.
- Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, bazı futbolcular yenilenme çalışması yaparken diğerleri pas ve oyun çalıştı.
- Hazırlıklar yarın devam edecek.
Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında 23 Ocak Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, Kocaelispor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise teknik ısınmanın ardından pas, rondo ve dar alanda oyun çalıştı.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Bordo-mavililer, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.