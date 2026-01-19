Abone ol: Google News

Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynayacağı lig maçına hazırlanıyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 19.01.2026 19:29
Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı
  • Trabzonspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklara başladı.
  • Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, bazı futbolcular yenilenme çalışması yaparken diğerleri pas ve oyun çalıştı.
  • Hazırlıklar yarın devam edecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında 23 Ocak Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, Kocaelispor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise teknik ısınmanın ardından pas, rondo ve dar alanda oyun çalıştı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Bordo-mavililer, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Eshspor Haberleri