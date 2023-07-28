Trabzonspor'da Mislav Orsic ameliyat edildi Trabzonspor’da ön çapraz bağı yırtılan Hırvat oyuncu Mislav Orsic ameliyat oldu.

Yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarının ikinci etabını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta gerçekleşen antrenmanda şanssız bir an yaşanmıştı.

Nenad Bjelica yönetimindeki bordo-mavili takımda Southampton'dan 2.4 milyon euro karşılığında kadroya katılan Hırvat futbolcu Mislav Orsic, idmanda sakatlık geçirmişti.

Sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilen ve 9 ay sahalardan uzak kalması beklenen yeni transfer operasyon geçirdi.

"Rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır"

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Mislav Orsic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, Slovenya kampında yaptığı antrenmanda sakatlanan ve ön çapraz bağı yırtılan futbolcu Orsic’in ülkesi Hırvatistan'da başarılı bir operasyon geçirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Operasyon sonrası futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır.