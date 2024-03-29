Trabzonspor'da Mislav Orsic heyecanı! 1 yıl sonra dönüyor Trabzonspor'un sezon başında İngiltere'nin Southampton takımından transfer ettiği Mislav Orsic, sezon öncesi Slovenya'da yapılan hazırlık kampı sırasında yaşadığı çapraz bağ yırtılmasıyla sahalardan uzak kalmıştı. Deneyimli futbolcu formasına kavuşmak üzere...

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Trabzonspor'un sezon başında İngiltere'nin Southampton takımından transfer ettiği ancak Slovenya'daki hazırlık kampında çapraz bağlarını yırtan Mislav Orsic, sahalara geri dönüyor.

Uzun bir tedavi sürecinin ardından hazır hale gelen Hırvat futbolcu, Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Konyaspor maçında forma şansı bulabilir.

Bu durumda 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaklaşık bir yıl aradan sonra resmi bir müsabakada sahaya çıkacak.

En son 1 Mart 2023'te forma giydi

Son olarak 1 Mart 2023'te Southampton formasıyla maça çıkan Orsic, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ona süre vermesi durumunda Konyaspor maçıyla birlikte sahalara dönecek.

Bu geri dönüş, hem futbolcu hem de teknik ekip tarafından merakla bekleniyor.

Maç eksiği gözlemlenecek

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Orsic'in performansı, Trabzonspor'un kalan maçlarında nasıl bir rol üstleneceğini de belirleyecek.

Teknik direktör Avcı, Orsic'in antrenmanlardaki performansını yakından takip ederken, maç eksiğini nasıl telafi edeceğini de gözlemleyecek.