Trabzonspor'da Paul Onuachu stopere geçti

Süper Lig’de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor, deplasmanda Göztepe’yi 2-1 yenerek 34 puanla ikinci sıraya yükseldi.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci devresine hızlı başlayan Trabzonspor 46’ncı dakikada Muçi’nin golüyle 1-0 öne geçti.

Muçi bu kez 77’nci dakikada sahne aldı, durum 2-0 oldu.

Trabzonspor’da Pina 78’de kırmızı kart görürken, Dennis 85’te Göztepe’yi umutlandıran golü kaydetti.

Maçın 90+8’inci dakikasında Rhaldney’in kırmızı kart görmesiyle Göz-Göz 1 kişi eksik kaldı.

TRABZONSPOR, 3 PUANI ALDI

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Trabzonspor, İzmir’de kritik 3 puan aldı.

Göztepe bu sezon evinde ilk yenilgisini aldı ve 26 puanda kaldı.

ONUACHU STOPERE GEÇTİ

Dennis'in golü sonrasında fark bire inerken Fatih Tekke'den çarpıcı bir hamle geldi.

Deneyimli çalıştırıcı, Paul Onuachu'yu stopere çekerek ilginç bir taktiğe geçiş yaptı.

Nijeryalı futbolcu, uzatmalarla birlikte 20 dakika civarında savunmada görev aldı.

Müdahaleleriyle de zaman zaman kritik anlara imza attı.

"MECBUREN DEFANSA ÇEKMEK ZORUNDA KALDIK"

Maçın ardından Tekke, "Göztepe'nin son iki yıldaki oyun planını ilk yarıda büyük ölçüde bozduğumuzu söyleyebilirim. Bu kadar eksiğe rağmen iyi çalıştık ve maç bizim kontrolümüzde geçti. İkinci yarıda yaptığımız basit hatalar, rakibin baskısını artırdı. 10 kişi kaldık. Bek yok. Stoper yok. Onuachu'yu mecburen defansa çekmek zorunda kaldık." sözlerini sarf etti.