Trabzonspor'da Şenol Güneş'e tören düzenlendi: Boş kağıdı imzaladım Trabzonspor'da yeni teknik direktör Şenol Güneş için imza töreni düzenlendi. Güneş, boş kağıda imza attığının altını çizdi.

Haber Merkezi

Trabzonspor'da yeni teknik direktör Şenol Güneş için imza töreni düzenlendi.

Bordo-mavili taraftarların Şenol Güneş'e, "Şampiyon yap bizi, cehennemde yak bizi." tezahüratları yapması da dikkat çekti.

İmza töreninde konuşan deneyimli hoca, Türkiye'yi yasa boğan şehit haberleri hakkında şunları söyledi:

Üzücü bir gündeyiz. Uzun yıllardır Türkiye'nin başına bela olan terör olaylarından ötürü evlatlarımızı kaybediyoruz. Dün aldığımız bir habere göre, benim baba memleketim Sürmene'den Ömer Fatih Ayar kardeşimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin ve tüm Türk ulusunun başı sağ olsun. Üzgünüz. Kızgınız. Bir an evvel bu olayların bitmesi ve huzur içinde bir Türkiye istiyoruz.

"FENERBAHÇE'NİN SAHASINDA FUTBOLU BIRAKMIŞTIM"

Heyecanım var. Sizlerin desteğiyle yaşıyorum. Müzeden almışlar kaleci kazağını. Yine bir Beşiktaş maçıyla, Fenerbahçe'nin sahasında futbolu bırakmıştım. Futbol hayatımın son dönemlerinde çok uzak kaldığım bir büyük takımın, doğduğum büyüdüğüm heyecanla coşkuyla iş yaptığım Trabzonspor'a tekrar geri döndüm. Başkana, yönetime, taraftarlara bu sıcak ortak için teşekkür ediyorum.

"BOŞ MUKAVELEYE İMZA ATTIK"

Hep Trabzon'da halkın içinde oldum. Başkanın projesini duyunca heyecanlandım. Kulübün ekonomik bütçesinden, sportif başarısında, toplumdaki durumundan çok sitayişle bahsetti. Olağanüstü bir heyecanı ve isteği var. Sahada teknik olarak yardımcı olmamı istedi. Ben de buraya geldim. İmzayı bugün attık, bu zamana kadar herhangi bir gelişme olmadı. İmzayı boş mukaveleye attık. İmzayı sizlerin önünde attık. İmza atmasak bile söz veriyoruz ki Trabzonspor'un başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapacağım. İmzalar kağıt üstüne atılır, sözler karşılıklı verilir. Önemli olan ruhla gönülle burayı yaşamaktır. Bundan endişeniz olmasın. Arzu ettiğiniz takımı, yarışmayı göreceğiz. Zorluklarımız var. İlk aşamada tehir maçıyla birlikte 3 maçımız var. Beşiktaş, Kayserispor ve Gaziantep maçları. Milli takım oyuncuları perşembe günü tamamlıyor. Arkasından 1 ay çalışacağız. Devreye kadar herkesin beğeneceği bir takım yaratıp iyi sonuçlar almak zorundayız. Yoksa başkan heyecanını kaybeder diye korkuyoruz.

BEŞİKTAŞ MAÇI...

Her maça kazanmak için çıkacağız. Oyun içinde çoğu zaman hücum etmeyi düşünüyoruz. Rakibi rahatsız eden, oyuna hakim olan takım olmak istiyoruz. Rakibimiz ligde bir hava ve forma yakaladı. Onu kırmak istiyoruz. Bize ilk dakikadan son dakikaya kadar destek olun. Maçın ne zaman sonuçlanacağı belli olmaz. Benim için zor bir maç, takım için yeni bir başlangıç. Öyle bir maç olacak ki başlangıcın iyi olmasını diliyorum.