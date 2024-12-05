Trabzonspor'da tarihi seçim! Demokrasi örneği yaşandı

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Trabzonspor’un 1 Aralık 2024’te düzenlenen Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı, camianın hafızasına kazınacak olaylara sahne oldu.

Sicil Kurulu Başkan adaylarından Serdar İsaoğlu ve İsmail İnan, yapılan oylamada 558’er oy alarak eşitlik sağladı. Bu durum, kulüp tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Oyların tekrar sayılmasına rağmen eşitlik bozulmayınca, çözüm için 2972 sayılı Kanun’un 23. maddesine başvuruldu. Divan Başkanı tarafından yapılan kura çekimi sonucu Serdar İsaoğlu, Sicil Kurulu Başkanlığı görevine seçildi.

Bu sıra dışı sonuç, Trabzonspor’un kurumsal yapısındaki işleyişin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

DİĞER KURULLARDA LİDERLER BELLİ OLDU

Sicil Kurulu seçimlerinin yanı sıra diğer kurulların da başkanları belirlendi. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda mevcut başkan Ertuğrul Doğan, 1,572 oy ile güven tazeledi.

Denetim Kurulu Başkanlığı: İsmet Keskin (751 oy)

Disiplin Kurulu Başkanlığı: Haluk Raci Gençosmanoğlu (707 oy)

Ancak diğer kurullara kıyasla Sicil Kurulu seçiminde daha fazla oy kullanılması dikkat çekti. Üyelerin büyük bir kısmı yalnızca Sicil Kurulu seçiminde oy kullanmayı tercih etti.

KATILIMDA REKOR ARTIŞ

Seçimlere olan ilgi, önceki yıllara göre önemli bir artış gösterdi. 9,909 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu Genel Kurul’da 2,511 üye oy kullandı.

Bu rakam, 2021 ve 2023 seçimlerine kıyasla daha yüksek bir katılım oranını işaret etti.

MAHMUT ÖREN’DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, seçimle ilgili yaptığı açıklamada katılım gösteren tüm üyelere teşekkür ederek, yeni seçilen başkan ve kurullara başarılar diledi.

Trabzonspor camiası, geçtiğimiz pazar günü Genel Kurula katılarak kulübün kurumsal işleyişine verdiği önemi bir kez daha ortaya koymuştur.



Bu vesileyle genel kurula katılım sağlayan tüm üyelerimizi kutluyor, yeni seçilen tüm başkan ve kurullarımıza görev süresince başarılar diliyorum.

TRABZONSPOR’UN GELECEĞİ İÇİN YENİ DÖNEM

Trabzonspor camiası, bu seçimle yalnızca yönetim kurullarını belirlemekle kalmadı; kulübün demokrasiye olan olan bağlılığını da bir kez daha gözler önüne serdi.