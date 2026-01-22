Trabzonspor’da yabancı kontenjanı sıkıntısı!

Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Trabzonspor'da, Visca’nın sözleşmesini sakatlığı nedeniyle dondurulmasına rağmen kadroda 15 yabancı oyuncu bulunuyor.

Bordo-mavililer, 6 ila 9 Şubat tarihleri arasında 14 kişilik yabancı oyuncu kadrosunu TFF’ye bildirmek zorunda.

Bu süreye kadar kulüpler oyuncu girişi ve çıkışı yapabiliyor.

YABANCI SAYISI 15'E ÇIKTI

Trabzonspor kadrosunda yabancı statüsünde yer alan futbolcular Onana, Lovik, Savic (sakat), Pina, Nwuiwu, Batagov, Bouchouari, Muçi, Zubkov, Folcarelli, Oulai, Olaigbe, Onuachu, Augusto ve Nwakaeme olarak sıralanıyor.

Visca’nın sözleşmesinin sakatlığı nedeniyle dondurulmuştu.

Kasımpaşa maçı öncesinde bordo-mavili ekipte lisans çıkarılması gereken yabancı sayısı ise 14.

Bu durum da sakatlığı olan Savic’in lisansının TFF’ye giriş ve çıkış yapılabilme ihtimalini doğuruyor.

İKİ SEÇENEK MASADA

Bu gelişme sonrası Trabzonspor’un önünde iki net seçenek bulunuyor.

Bordo-mavili kulüp ya oyuncu satışı ya da kiralama yoluna gidecek ya da bir yabancı futbolcunun lisansını TFF’ye bildirmeyecek.

Yönetim, yabancı kontenjanı sorununu kalıcı olarak çözmek için transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

SON TARİH 6-9 ŞUBAT

Trabzonspor’un yabancı kontenjanıyla ilgili kesin çözüm üretmesi için 6 ila 9 Şubat’a kadar süresi bulunuyor.

Bu tarihe kadar kadrodan bir ayrılık yaşanmaması halinde, bordo-mavili kulüp en az bir yabancı futbolcunun lisansını TFF’ye bildirmeme yoluna gidecek.

Bunun dışında fesih ihtimali de alternatifler arasında yer alıyor.

İLK ADAYLAR SAKAT OYUNCULAR

Mevcut tabloya göre lisansı bildirilmeme ihtimali bulunan isimler arasında sakatlığı devam eden Savic ile Nwakaeme ilk sırada yer alıyor.

Teknik heyetin, kısa vadede takıma katkı sağlayamayacak oyuncular üzerinden geçici bir çözüm üretmesi bekleniyor.

Savic’in sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında oynayamayacak olması sebebiyle TFF’ye lisansı bildirilmeyecek.

Ancak bu 6 ila 9 Şubat tarihleri arasına kadar sürebilir.

Güncel tabloda bir ayrılık yaşanmaması halinde Trabzonspor bir oyuncunun sözleşmesini daha dondurmuş olacak veya fesih yoluna gidecek.

Bu halde ilk sıradaki isim ise Nwakaeme olarak öne çıkıyor.