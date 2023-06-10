Trabzonspor'dan Ali Sowe bombası Bu sezon golcülerinden istediği verimi alamayan Trabzonspor, transfer için harekete geçti. Ankaragücü'nde forma giyen Ali Sowe için harekete geçen bordo-mavililerde transfere teknik direktör Nenad Bjelica'dan da onay çıktı.

Sezon başında Corneilus'u satan Trabzonspor yönetimi, Maxi Gomez ve Umut Bozok'u transfer etmişti.

Karadeniz devi, ligin gol kralı Umut Bozok ve aynı zamanda Fenerbahçe'nin de uzun süredir ilgilendiği Gomez'i kadrosuna katarak sezona oldukça iddialı bir giriş yapmıştı. Ancak iki forvet, beklentileri karşılayamadı. Uruguaylı futbolcu 37 maçta 7 gol atıp, 6 asist yaptı. Bozok da 37 karşılaşmada fileleri 10 kez sarstı, 3 de gol pası verdi.

Yönetim, önümüzdeki sezon hücum hattında sorun yaşamamak için kolları erkenden sıvamış durumda.

Ali Sowe'ye geçer not

İki santrfor almak isteyen Karadeniz devinin ilk hedefi Petkovic. Ayrıca bu sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Ali Sowe da listede yer alıyor ve girişimler başladı.

Sezon başında başkent ekibinin Rostov'dan kiraladığı Gambiyalı santrfor, 36 maçta 16 gol atıp, 4 de asist yaptı. Güçlü fiziği ile savunmalara zorluk çıkaran 28 yaşındaki 1.91 boyundaki santrfor takımına önemli katkılarda bulundu.

Teknik direktör Bjelica, bütün maçlarını izlediği tecrübeli futbolcuyu beğendi. Trabzonspor kurmaylarının Rostov'un kapısını çalması bekleniyor.

Bonservisi Rostov'da

Başkent ekibi Ankaragücü, Trabzonspor'un da radarına giren Sowe'yi sezon başında Rus temsilcisi Rostov'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Gambiyalı golcünün Rostov ile Haziran 2025'e dek sözleşmesi var.

Ali Sowe kariyerine Gambiya'da Gamtel takımında başladı. 2019'da Verona'dan CSKA Sofia'ya 500 bin euro'ya transfer oldu. Oradan da 3 milyon euro'ya Rostov'a gitti. 110 Sowe, şu ana kadar 329 maçta 110 gol atıp 27 asist yaptı.