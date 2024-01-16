Trabzonspor'dan Anthony Nwakaeme açıklaması Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, eski futbolcuları Anthony Nwakaeme hakkında konuştu. Kaya, "Trabzonspor olarak Nwakaeme'ye talibiz. Nwakaeme de dönmek istiyor" dedi.

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Süper Lig'de 20 hafta sonunda topladığı 37 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Hücum bölgesine transfer yapmak isteyen bordo-mavili takımda ise gündem Anthony Nwakaeme.

Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Fayha'da top koşturan ve takımdan ayrılmak isteyen eski Trabzonsporlu Nwakame'nin geleceğine dair sıcak bir gelişme yaşandı.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, Nwakaeme'nin durumuyla Sports Digitale'ye açıklamalarda bulundu.

"Trabzonspor olarak Nwakaeme'ye talibiz"

Nevzat Kaya yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: