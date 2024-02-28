Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak.
Akyazı Stadyumu'nda oynanacak olan tur mücadelesi öncesinde ev sahibi bordo-mavililerden çarpıcı bir paylaşım geldi.
Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından Başakşehir maçında VAR koltuğunda oturacak olan hakem Alper Ulusoy'u hedef alarak Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi.
"Perişan bir tablo çıkarma çabalarına karşı endişeliyiz!"
Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
ENDİŞELİYİZ!
Takımımızın bu sezon ki en büyük hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası’na ulaşma konusunda uğraşlarımızın alıkonulması ve ortaya perişan bir tablo çıkarma çabalarına karşı endişeliyiz!
Yapılan bu paylaşım, Trabzonsporlu futbolseverler arasında büyük bir destekle karşılandı.
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