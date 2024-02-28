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Trabzonspor'dan Başakşehir maçı öncesi paylaşım: Endişeliyiz

Trabzonspor'dan Başakşehir maçı öncesi paylaşım: Endişeliyiz Trabzonspor, Başakşehir'le oynayacağı Türkiye Kupası maçı öncesinde sosyal medya hesabından çarpıcı bir video yayınladı. Bordo-mavililer, hakem yönetimiyle ilgili endişeli olduklarını belirtti. Yapılan paylaşımda ise VAR hakemi Alper Ulusoy'la ilgili detay dikkatlerden kaçmadı.