Trabzonspor'dan Beşiktaş maçı sonrası olay paylaşım

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile karşılaştı.
Dolmabahçe'de oynanan maçı Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 44 ve 62. dakikalarda Semih Kılıçsoy kaydetti.
Siyah-beyazlı takım 3 maçlık yenilmezlik serisini Trabzonspor derbisiyle sona erdirdi. Trabzonspor ise son 4 maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Öte yandan Beşiktaş, Trabzonspor'a karşı 6 maç sonra evinde kazandı.
Trabzonspor'dan tepki
Karşılaşmanın ardından ise bordo-mavili ekip VAR odasının bulunduğu bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Monitörlerde bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, maç hakemi Arda Kardeşler ve maçın VAR koltuğunda oturan Alper Çetin resimlerinin bulunması dikkat çekti.
Bordo-mavili takım ilk yarıda da hakeme tepki gösterdikleri paylaşım yapmıştı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış