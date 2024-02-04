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Trabzonspor'dan Beşiktaş maçı sonrası olay paylaşım

Trabzonspor'dan Beşiktaş maçı sonrası olay paylaşım Trabzonspor, Beşiktaş'a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından olay bir paylaşıma imza attı. Bordo-mavililer, VAR odasının bulunduğu bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.