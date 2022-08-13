Trabzonspor'dan Edin Visca'nın sakatlığına ilişkin açıklama

Trabzonspor Kulüp Doktoru Halil Polat, Visca'nın sol kolundaki kemikte kırık tespit edildiğini bildirerek "Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır" dedi.

Süper Lig'in 2'nci haftasında son şampiyon Trabzonspor, evinde Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

Trabzonspor, evindeki ilk maçından 3 puan alarak puanını 6'ya yükseltti.

Bordo-mavili takımın 1-0 kazandığı maçın 40. dakikasında Edin Visca sakatlandı.

Visca'nın sol kolu kırık



Trabzonspor Kulüp Doktoru Halil Polat, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Halil Polat, Edin Visca'nın sol kolundaki kemikte kırık tespit edildiğini bildirdi.





Edin Visca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Polat, şunları kaydetti:

"Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır"

"Takımımızın Atakaş Hatayspor ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca’nın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol kol bölgesinde kırık (humerus kemiği) tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştır. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır."