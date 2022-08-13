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    Trabzonspor'dan Edin Visca'nın sakatlığına ilişkin açıklama

    Trabzonspor Kulüp Doktoru Halil Polat, Visca'nın sol kolundaki kemikte kırık tespit edildiğini bildirerek "Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır" dedi.
    • 13.08.2022 - 02:02
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 02:13
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    Trabzonspor'dan Edin Visca'nın sakatlığına ilişkin açıklama

    Süper Lig'in 2'nci haftasında son şampiyon Trabzonspor, evinde Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

    Trabzonspor, evindeki ilk maçından 3 puan alarak puanını 6'ya yükseltti.

    Bordo-mavili takımın 1-0 kazandığı maçın 40. dakikasında Edin Visca sakatlandı.

    Visca'nın sol kolu kırık

    Trabzonspor Kulüp Doktoru Halil Polat, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Halil Polat, Edin Visca'nın sol kolundaki kemikte kırık tespit edildiğini bildirdi.

    Trabzonspor dan Edin Visca nın sakatlığına ilişkin açıklama #1

    Edin Visca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Polat, şunları kaydetti:

    "Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır"

    "Takımımızın Atakaş Hatayspor ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca’nın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol kol bölgesinde kırık (humerus kemiği) tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştır. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır."

    Trabzonspor dan Edin Visca nın sakatlığına ilişkin açıklama #2


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