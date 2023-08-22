Trabzonspor'dan Galatasaray'a hakem göndermesi Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e göndermede bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Trabzonspor ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-0 kazanmıştı.

Mücadelenin ardından Dursun Özbek, hakem yönetimini eleştirmişti.

Sacha Boey'in çenesine direk atıldı. Bunun takipçisi olacağız. Bakalım dirsek atılınca penaltı çalacaklar mı? Dries Mertens'e tekme atılıyor ve çorabı yırtılıyor. Ceza sahası içerisinde tekme atılınca penaltı verilecek mi, verilmeyecek mi? TFF izlesin ve yorum yapsın. Aksi takdirde bu büyüyecek ve köpürecek. Atilla Karaoğlan'a bakalım TFF ne yapacak? Aranızda bir kişi 'Öyle olmadı, böyle oldu' diyecek var mı?"



Galatasaray'ın lehine çal, aleyhine çalma demiyoruz. Trabzonspor aleyhine yapıldıysa o da büyük bir hata. Hakemin ne kadar büyük maç yönetmediğinin delili bu.

"Avrupa'da dikkat etsinler..."

Bu sözler üzerine ise Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, sarı-kırmızılıların gereksiz bir açıklama yaptığını söyledi.