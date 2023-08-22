Trabzonspor'dan Galatasaray'a hakem göndermesi

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Trabzonspor ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-0 kazanmıştı.
Mücadelenin ardından Dursun Özbek, hakem yönetimini eleştirmişti.
Sacha Boey'in çenesine direk atıldı. Bunun takipçisi olacağız. Bakalım dirsek atılınca penaltı çalacaklar mı? Dries Mertens'e tekme atılıyor ve çorabı yırtılıyor. Ceza sahası içerisinde tekme atılınca penaltı verilecek mi, verilmeyecek mi? TFF izlesin ve yorum yapsın. Aksi takdirde bu büyüyecek ve köpürecek. Atilla Karaoğlan'a bakalım TFF ne yapacak? Aranızda bir kişi 'Öyle olmadı, böyle oldu' diyecek var mı?"
Galatasaray'ın lehine çal, aleyhine çalma demiyoruz. Trabzonspor aleyhine yapıldıysa o da büyük bir hata. Hakemin ne kadar büyük maç yönetmediğinin delili bu.
"Avrupa'da dikkat etsinler..."
Bu sözler üzerine ise Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, sarı-kırmızılıların gereksiz bir açıklama yaptığını söyledi.
Harcanan para ve oynanan futbola göre Galatasaray çok kötüydü. Galatasaray başkanının tuhaf açıklamalar yapması da bundandır. İyi de arkadaş kendini kurtarmak isteyen her başkan bize mi laf atacak? Bak değerli başkanım Dursun Özbek, senin orta saha ve defanstaki bazı oyuncuların bize oynadığı gibi forma çekme, ayağa basma, itmeyi serbest zannedip oynarsa Galatasaray'ın Avrupa maçlarında maçı 11 kişi bitirme şansı yok. Çünkü orada maçları Türk hakemler yönetmeyecek. Siz bu hakeme dua edin yoksa ilk yarı iki oyuncunuz çift sarıdan dışardaydı. Şimdi bunu kapatmak ve harcanan paraya rağmen kötü futbolunuzu örtmek için '50 yıl' gibi algılar yaratıp Fenerbahçe maçlarınızdan sonra geçmiş Galatasaraylı yöneticilerin beyanlarını dahi çöpe attınız ya bravo. Sizi aklı selim Galatasaraylılara havale ediyorum.