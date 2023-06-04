Trabzonspor'dan Galatasaray'ın paylaşımına yanıt Galatasaray'ın şampiyonlukla ilgili paylaşımına Trabzonspor'dan göndermeli bir karşılık geldi.

ensonhaber.com

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden ve bu akşamki Fenerbahçe galibiyeti sonrasında kupasına kavuşan Galatasaray, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Şu an tüm Türkiye'de çalan şarkı"

"Şu an tüm Türkiye'de çalan şarkı!" ifadeleriyle yapılan paylaşıma Trabzonspor, resmi sosyal medya hesabından karşılık verdi.

Trabzonspor'dan yanıt

Bordo mavili kulübün hesabından yapılan paylaşımda, kentteki sessiz caddeler görüntülenerek, "Şehirde ilginç bir sessizlik var" ifadelerine yer verildi.

