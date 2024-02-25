Trabzonspor'dan hakem Burak Şeker'e tepki

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Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Akyazı Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Trabzonspor'a 3 puanı getiren golü 21. dakikada Trezeguet attı. Mısırlı futbolcu bu sezon ligde 7. kez fileleri havalandırdı.
Bordo-mavili takım, maç sırasında ise sosyal medya hesabından hakem yönetimine tepki gösterdi.
"Oyunun kontrolünü kaybetmiştir!"
Trabzonspor yaptığı paylaşımda, "88' Karşılaşmanın hakemi Burak Şeker, 82. dakikadan itibaren oyunun kontrolünü kaybetmiştir!" ifadelerini kullanıldı.
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