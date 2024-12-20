Trabzonspor'dan MHK'ye tepki: Tüm planlarınızı ifşa edeceğiz

Haber Merkezi

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, hakem kararları ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Saral, hakemlerin kararlarının Trabzonspor'un mücadelesine gölge düşürdüğünü iddia ederek, sert bir dille tepki gösterdi.

"TAHAMMÜL SINIRIMIZ ÇOKTAN AŞILDI"

Saral, yaptığı açıklamada hakem hatalarının kabul edilemez bir boyuta ulaştığını vurguladı:

Tahammül sınırımız çoktan aşıldı. Merkez Hakem Kurulu'nun rezillikleri, artık kabul edilemez bir boyuta ulaştı! Trabzon'da, Gaziantep'te, İzmir'de, Alanya'da, İstanbul'da… Olduğumuz her yerde, oynadığımız her maçta verdiğimiz mücadeleye gölge düşürdünüz!

Hakem kararlarının sezon başından bu yana Trabzonspor’un aleyhine işlediğini iddia eden Saral, MHK'yi taraflı davranışlar sergilemekle suçladı.

"KİRLİ OYUNLARI İFŞA EDECEĞİZ"

Saral, kulüplerinin bu adaletsizliğe boyun eğmeyeceğini belirterek şunları ekledi:

İster sahanın içinde olsun ister dışında! Kulübümüze yönelik kurduğunuz her planı ifşa edeceğiz. Bu kirli oyunların, taraflı yönetim anlayışının ve arkanıza aldığınız 'gücün' bedelini, Türk futbol kamuoyu önünde hesap vererek ödeyeceksiniz.

"TRABZONSPOR CAMİASI BOYUN EĞMEYECEK"

Son olarak Trabzonspor camiasının bu düzene teslim olmayacağını söyleyen Saral, milyonlarca taraftarın bu adaletsizlikle mücadele edeceğini ifade etti: