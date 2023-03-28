Trabzonspor'dan Naci Ünüvar açıklaması Trabzonspor, Ümit Milli Takım'da sakatlık geçiren Naci Ünüvar'ın tedavisine başlandığını duyurdu.

Ümit Milli Futbol Takımımız Antalya'nın Alanya ilçesindeki özel maçta Kosova'yı 4-2 mağlup etmişti.

Bu mücadelede Trabzonspor'un sezon başında Ajax'tan kiraladığı ve milli takım tercihini belirleyerek Türkiye'yi seçen genç oyuncu Naci Ünüvar sakatlık geçirmişti.

Bordo-mavili takımdan 19 yaşındaki oyuncu için açıklama geldi.

"Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Naci Ünüvar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.



Beşir, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye-Kosova arasında oynanan U21 maçında sakatlanan Futbol A takımımız oyuncularından Naci Ünüvar'ın yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda uyluk iç bölgesinde kas (adduktor) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."

11 maçta forma giydi

Genç futbolcu, bu sezon Trabzonspor formasıyla 11 mücadeleye çıktı. Naci Ünüvar, bu maçlarda 3 gol ve 1 asistle oynadı.