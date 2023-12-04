Trabzonspor'dan Nicolas Pepe'nin son durumu hakkında açıklama! Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor'la oynanan mücadelede sakatlanan Nicolas Pepe'nin son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takımın ev sahipliğinde Akyazı Stadı'nda oynanan maç, 1-0'lık Kayserispor galibiyeti ile tamamlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü ise dakikalar 88'i gösterirken Stephane Bahoken kaydetti.

Sakatlanarak kenara geldi

Bu maçın ilk yarısında ise Trabzonspor'a, yıldız futbolcusu Nicolas Pepe'den kötü bir haber geldi.

Karadeniz ekibinin sezon başında Premier Lig takımı Arsenal'den kadrosuna kattığı Pepe maça ilk 11'de başlarken, karşılaşmanın 38. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Fildişi Sahilli futbolcunun yerine Anastasios Bakasetas oyuna dahil oldu.

"Tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

Trabzonspor Kulübü de oyuncusunun son durumu hakkında bilgi verdi.

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Nicolas Pepe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, şunları dedi:

Futbol A Takımımızın Mondihome Kayserispor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Nicolas Pepe’nin bugün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring grubu) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine ise 28 yaşındaki futbolcunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.