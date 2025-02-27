Haber Merkezi
Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü hafta maçında Trabzonspor, sahasında Rizespor’u 5-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Bu maçın ardından ise Trabzonspor Kulübü, resmi hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
İLGİLİ HABER Trabzonspor: Merkez Hakem Kurulu sıfırı tüketmiştir
TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM
Karadeniz ekibi, Süper Lig'de yapılan Gaziantep FK ve Türkiye Kupası'nda oynadıkları Rizespor maçından pozisyonların yer aldığı bir video yayınladı.
Bordo-mavili kulüp paylaşımında, "Merkez Hakem Sirki Haftanın Saçmalıkları" ifadelerine yer verdi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış