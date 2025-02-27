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Haber Merkezi

Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü hafta maçında Trabzonspor, sahasında Rizespor’u 5-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Bu maçın ardından ise Trabzonspor Kulübü, resmi hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

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TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM

Karadeniz ekibi, Süper Lig'de yapılan Gaziantep FK ve Türkiye Kupası'nda oynadıkları Rizespor maçından pozisyonların yer aldığı bir video yayınladı.

Bordo-mavili kulüp paylaşımında, "Merkez Hakem Sirki Haftanın Saçmalıkları" ifadelerine yer verdi.