Trabzonsporlu Nicolas Pepe, Kayserispor maçına devam edemedi Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nicolas Pepe, Kayserispor ile oynanan Süper Lig maçının ilk yarısında topsuz bir alanda sakatlık yaşayarak saha kenarına geldi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Akyazı Stadı'nda oynanan kritik müsabakanın ilk yarısında ise bordo-mavili takıma kötü bir haber geldi.

Karadeniz ekibinde müsabakaya ilk 11'de başlayan Nicolas Pepe, sakatlık geçirerek oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Trabzonspor'da Pepe'nin yerine ise oyuna Anastasios Bakasetas dahil oldu.

İlk geldiği dönemde de sakattı

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den Trabzonspor'a bedelsiz bir şekilde transfer olan 28 yaşındaki futbolcunun şanssızlığı devam etti.

Bordo-mavili takıma ilk geldiği dönemde de sakatlığı nedeniyle oynayamayan yıldız isim, Trabzonspor formasını yalnızca 6 kez giydi.

14 milyon euro piyasa değerine sahip olan Fildişi Sahilli isim bu maçlarda 2 gol kaydetti.