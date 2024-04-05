Trabzonspor'un 6 maçlık seyircisiz oynama cezası 4 maça düşürüldü

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Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, kendi evinde Fenerbahçe ile gerçekleştirdiği karşılaşmada çıkan olaylar neticesinde, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 6 maçlık seyircisiz oynama cezası ile karşı karşıya kalmıştı.

Trabzonspor Tahkim Kurulu'na başvurdu

Bu kararın ardından, bordo-mavili takım, aldığı cezaya itiraz etmek amacıyla Tahkim Kurulu'na müracaatta bulundu.

Kulüp tarafından yapılan itirazda, cezanın hafifletilmesi talep edildi.

Seyircisiz oynama cezası düşürüldü

Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un itirazını göz önünde bulundurarak, 6 maçlık seyircisiz oynama cezasını 4 maça indirme kararı aldı ve kulübe kesilen para cezasını da düşürdü.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Trabzon Spor A.Ş.’nin PFDK’nın 03.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1009 - K.2023-2024/1269 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzon Spor A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten verilen 6 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 3.000.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına; Trabzon Spor A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca olayın oluş biçimi, başlangıcı, gelişimi ve sonlanışı dikkate alınarak takdiren 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 448.000,00 TL para cezası şeklinde cezalandırılmasına, oyçokluğu ile,

- Trabzon Spor A.Ş.’nin, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Batı Alt VIP Platinum C, Socios.Com Tra Fan Token Doğu Alt Tribünü Doğu Alt J, I, Kuzey Kale Arkası Kuzey Alt J numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verildi."