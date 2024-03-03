Trabzonspor'un Alanyaspor kafilesi belli oldu

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak.
Bordo-mavililer, Alanyaspor maçı öncesi son çalışmasını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Karadeniz ekibi, daha sonra Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Alanya'ya hareket etti.
Kadro belli oldu
Trabzonspor'un kafilesinde şu isimler yer alıyor:
Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Filip Benkovic, Stefano Denswil, Evren Eren Elmalı, Thomas Meunier, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Berat Ayberk Özdemir, Batista Mendy, Umut Güneş, Enis Bardhi, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Nicolas Pepe, Mahmoud Trezeguet, Edin Visca, Taxiarchis Fountas, Umut Bozok, Enis Destan.
Maç ne zaman?
Trabzonspor deplasmanda 4 Mart Pazartesi günü Alanyaspor'la karşılaşacak.
Alanya Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış