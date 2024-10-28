Trabzonspor'un eski futbolcusu Selahattin Altın yaşamını yitirdi

AA

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve divan kurulu üyesi Selahattin Altın vefat etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 1967-68 ve 1968-69 sezonlarında forma giyen ve aynı zamanda divan kurulu üyesi olan Selahattin Altın'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

"BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: