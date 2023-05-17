Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu

Süper Lig'in 34. haftası dev bir mücadeleyle sona erecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe ile Trabzonspor, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
18 Mayıs akşamı saat 20.00'de oynanacak mücadele öncesinde, bordo-mavili takımın kamp kadrosu duyuruldu.
4 eksik var
Kulüpten yapılan açıklamada sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı ve kırmızı kart cezalısı Anastasios Bakasetas'ın kadroda yer almadığı açıklandı.
İşte Trabzonspor'un maç kadrosu:
Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Larsen, Serkan Asan, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Marek Hamsik, Siopis, Abdülkadir Ömür, Doğucan Haspolat, Enis Bardhi, Gbamin, Lahtimi, Lazar Markovic, Trezeguet, Edin Visca, Umut Bozok, Maxi Gomez