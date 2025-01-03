Trabzonspor'un genç oyuncusu Oğuzhan Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarında

İHA

Trabzonspor altyapısından yetişen ve yaş kategorilerinde milli formayı giyen Oğuzhan Yılmaz, kulübün öz kaynak oyuncularından bir tanesi.

Genç yaşına rağmen hem kulüp seviyesinde hem de UEFA Gençlik Ligi ve milli takım düzeyinde gösterdiği performansla uluslararası arenada da dikkatleri üzerine çekiyor.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Genç oyuncuyu özellikle Almanya ve İspanya kulüpleri takip ederken Türkiye’den Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri, Oğuzhan Yılmaz’ın sezon sonu sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı genç oyuncuyu kadrolarına katmak için harekete geçmiş durumda.

Sözleşme süresinin kısalığı ve oyuncunun yalnızca yetiştirme bedeli ile transfer edilebilecek olması, yerli kulüpler için ekonomik açıdan maliyeti düşük transfer seçeneği sunuyor.

OĞUZHAN'IN KARARI BEKLENİYOR

Oğuzhan Yılmaz’ın nasıl bir karar vereceği ve kariyerine hangi yönde devam edeceği merak konusu.