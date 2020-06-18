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    Trabzonspor'un kadro maliyeti

    Trabzonspor'un kadro maliyeti

    Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor'da sahaya çıkan 11 futbolcunun maliyeti, sarı-lacivertlilerin Jailson ve Tolgay için ödediği bonservis bedelinden bile az.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2020 - 15:25
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    Trabzonspor'un kadro maliyeti

    Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda da adını finale yazdırdı.

    İki kulvarda da şampiyonluğa koşan bordo-mavililerin kadro maliyeti ise oldukça düşük.

    JAİLSON-TOLGAY: 7 MİLYON EURO

    Sarı-lacivertliler karşısında sahaya çıkan 11 için verilen bonservis bedelleri hesaplandığında, Fenerbahçe'nin Jailson (4,5 milyon euro) ve Tolgay Arslan (2,5 milyon euro) için ödediği ücretten bize az çıkıyor.

    Fenerbahçe maçına çıkan 11'in maliyeti:

    1-Uğurcan - Altyapı
    2-Pereira - Bonservis ödenmedi
    3-Campi - 900 bin dolar
    4-Hosseini - 400 bin dolar
    5-Novak - 1.9 milyon euro
    6-Abdulkadir Parmak - Altyapı
    7-Ndiaye - 150 bin pound (Kiralık)
    8-Abdülkadir Ömür - Altyapı
    9-Ekuban - 1 milyon euro
    10-Nwakaeme - 1 milyon euro
    11-Sörloth - 750 bin euro (Kiralık)




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